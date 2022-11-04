Feci kaza: 1 ölü
Girne - Değirmenlik anayolunda saat 14:30 raddelerinde meydana gelen trafik kazasında 54 yaşındaki Mustafa Karaca hayatını kaybetti.
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Girne - Değirmenlik anayolunda saat 14:30 raddelerinde meydana gelen trafik kazasında 54 yaşındaki Mustafa Karaca hayatını kaybetti.
Kaza, Girne istikametine doğru seyreden Lefkoşa'da yaşayan Mustafa KARACA (E-54), yönetimindeki GM 279 plakalı beton mikseri (kamyon) sürücüsünün dikkatsizliği sonucu daha önceden yol yapım çalışması nedeniyle yapılmış olan toprak yola girdikten sonra yaklaşık 150 metre gidip yolun sağından dışarıya çıkıp, sol yan kısmı üzerine devrilmesi sonucu meydana geldi.
Kaza sonucu araç sürücüsü Mustafa KARACA olay yerinde yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.
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