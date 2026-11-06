Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı

Türkiye'de eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya Fon soruşturması kapsamında ikinci kez ifade vermesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya ile eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ikinci kez ifadeleri alınmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrılmıştı.

Üç isim, 5 Kasım sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne gitti.

Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifade işleminin 2 saat 15 dakika sürdüğü belirtildi.

Savcılık, Kaya'yı "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ile "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Mahkeme sabaha karşı Sayan Kaya hakkında tutuklama kararı verdi.

Fon soruşturması kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınan İlyas Kaya ile eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ise, adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildikten sonra çıkarıldıkları mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eski AKP'li bakan Sayan Kaya, tasfiye edilen fonlardan haksız kazanç sağladığı iddiaları sonrası 27 Eylül'de AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmişti.

Sayan Kaya ve eşi, şüpheli sıfatıyla 7 Ekim'de de ifade vermişti.