Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen FiloJet faciasında hayatını kaybeden Özgür Gönül'ün babası Gökmen Gönül," Bana verilen cenaze oğluma ait değil" diyerek fethi kabir başvurusu yaptı.

Özgür Gazete'nin haberine göre Gökmen Gönül, KKTC makamlarının kendilerine verilen cenazenin oğluna ait olmadığını belirterek durumu polise ve TC Elçiliği’ne bildirdi.

Faciadan 35 gün sonra deniz içerisinde bulunduğu Başbakanlık makamınca açıklanan Özgür Gönül için Mersin'de cenaze töreni düzenlenmişti.