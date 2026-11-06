"Kapılar sadece geçişlere değil, çözüme de açılmalı"

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Serman Yiğit, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik girişimleri yakından takip ettiklerini belirterek, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in son dönemde yürüttüğü diplomatik çabalara destek verdi.

Holguin’in girişimlerinin ağırlıklı olarak güven artırıcı önlemlere yönelik olduğunu kaydeden Yiğit, bu alanda sağlanacak her türlü ilerlemenin Kıbrıs sorununun nihai çözümüne katkısının önemli olduğunu vurguladı. Yiğit, “Kapılar sadece geçişlere değil, çözüme de açılmalıdır” dedi.

Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünden kaynaklanan olumsuzlukların Kıbrıslı Türkleri umutsuzluğa sürüklediğini ve gençlerin gelecek kaygılarını artırdığını ifade eden Yiğit, gelecek nesillere uluslararası hukukun egemen olduğu, insan onuruna yaraşır ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel koşulların sağlandığı bir gelecek bırakmanın ancak kalıcı bir çözümle mümkün olabileceğini belirtti.

Federasyon vurgusu

KTAMS'ın Kıbrıs'ta kalıcı barışın yolunu açacak çözüm formülünün iki toplumlu, iki bölgeli ve siyasal eşitliğe dayalı federasyon olduğuna inandığını kaydeden Yiğit, tüm tarafların çözüm yönünde daha fazla inisiyatif almasını beklediklerini ifade etti.

Yiğit, sendika olarak çözüm yönünde ortaya konan tüm çabaları desteklediklerini de vurguladı.