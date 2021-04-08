“Fatih Sondaj Gemisi yeni sondajına başladı”

TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi'nin yeni sondaja başladığını duyurdu.

Dönmez, sosyal medya hesabından "Fatih Sondaj Gemisi’nin Amasra-1 kuyusunda sondaja başladığını bildirdi. Bakan Dönmez paylaşımında, “Karadeniz’in Fatih’i, yeni keşifler için Amasra-1 kuyusunda yeni sondajına başladı. Milletimizin duası ve desteğiyle inşallah yeni müjdelere. Rastgele” paylaşımını yaptı.