“Farklıyız Ama Birlikteyiz” sergisi açıldı

Girne Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen “Farklıyız Ama Birlikteyiz” sergisi dün açıldı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, sergi, Ermeni asıllı Rus resim eğitmeni Elina Petrosian’ın öğrencilerinin eserlerinden oluşuyor. Sergi, 20 Haziran tarihine kadar Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası Sergi Salonu’nda, hafta içi her gün 09.00-15.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Sergide, yaşları 6 ile 16 arasında değişen 40 öğrencinin resimleri ile dizayn sınıfı öğrencilerinin tasarlayıp diktiği tarihi kostümler ve eskiz çalışmaları yer alıyor.

Sergiden elde edilecek tüm gelir, özel gereksinimli bireylere hizmet veren Girne Rehabilitasyon Merkezi – Cheshire Home’a bağışlanacak.