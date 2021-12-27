Meltem SONAY

Genel Seçim’e sayılı gün kaldı, yarış hızlandı. Milletvekili adayları ‘farklı bakış’ açılarını YENİDÜZEN’le paylaştı. YENİDÜZEN, adayların farklı bakış açılarını 5 soruyla sizler için yansıtıyor.



SORULAR



1 Sizce ilk müdahale edilmesi gereken iç sorunumuz nedir?

2 Ekonominin kurtuluş reçetesini yazmaya nereden başlarsınız?

3 Euro mu, Türk Lirası mı… Peki nasıl?

4 Federal çözüm mü, yoksa KKTC’yi tanıtmak mı?

5 TC-KKTC ilişkileri hangi zeminde olmalı?

KİMDİR?

Hasan Hüda Ecer:

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü’nden öğretmen olarak mezun olan ve 25 yıl öğretmenlik yapan Hasan Hüda Ecer, YAK’da 13 yıl futbol oynayıp kaptanlık yaptı. Binatlı Spor Kulübü ve ÇTSK’da oynadı ve teknik direktörlük yaptı. ȘHRO’da atletizm takımını üç sene üst üste Türkiye Șampiyonu yaptı, üç kez Olimpizm Ödülü almaya hak kazandı. Uzun süre Genel Sekreterlik yaptığı Basketbol Federasyonu’nda 1995-99 yılları arasında başkanlık görevinde bulundu. Bu dönemde İran’da yapılan Uluslararası Baketbol Turnuvası’nda en iyi hakem seçildi. 2005 Yılında Spor Bakanlığı Bakanlık Müdürlüğü yaptı. 2013-2019 yılları arasında Devlet Basımevi’nde müdür olarak görev yaptı.

Serhan Aktunç:

Bilkent Üniversitesi Turizim ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olan Serhan Aktunç, Yüksek Lisan Eğitimini, 1999 Surrey Üniversitesi – Londra, “Uluslararası Pazarlama ve Servis Pazarlaması” tezi ile tamamladı.2008’den itibaren Yakın Doğu Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak sürdürdüğü akademik kariyeri yanında, çeşitli özel şirketlerde, Pazarlama ve Geliştirme Müdürlükleri görevlerinde de bulundu. Halkın Partisi kuruluşunda yer alan ve Lefkoşa İlçe Başkanlığı da yapan Aktunç, 2018 Genel Seçimleri’nden önce bu görevinden de, HP’den de istifa ettiğini açıklamıştı.

Serhan Aktunç, 1 Nisan 2021’de Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atanmıştı.

CTP Milletvekili Adayı Hasan Hüda Ecer:

“TC ile devletten devlete eşit ve saygıya dayalı bir ilişki…”

1-“Bir an önce müdahale edilmesi gereken ortak ve en büyük iç sorunumuz ekonomidir. Daha öngörülebilir bir yaşam, daha stabil bir gelir için gerekli çözüm modellerinin bir an önce hayata geçirilmesi gerekir”.

2-“Vergi sisteminde yasal düzenleme yapıp, vergileri düşürmeyi hedefliyoruz. Vergilendirilmemiş, kayıt dışı kalanlardan vergi alacağız, denetimler yapıp uymayanları cezalandıracağız. Bildiğiniz üzere CTP, vergi denetleme sistemi olarak tüm halkı teşvik eden ve sistemin düzgün işlemesine olanak sağlayan modelleri hayata sokup başarılı olmuştu”.

3-“Euro. Kademeli olarak geçeceğiz. Öncelikle maaş ve ücretleri Euro üzerinden hesaplayıp halkın alım gücünü arttıracağız. Sonra da TC ve AB İle istişare yaparak kademeli bir şekilde Euro’ya geçmek için çalışmalar başlatacağız”.

4-“İki toplumlu, iki bölgeli ve siyasi eşitliğe dayalı Federal bir çözüm”.

5-“Türkiye Cumhuriyeti ile devletten devlete eşit ve saygıya dayalı bir ilişki esas olmalıdır”.

DP Milletvekili Adayı Serhan Aktunç:

“Siyasi ve ekonomik bağımsızlığımızın en kritik anahtarı, turizmdir”

1-“İlk müdahale edilmesi gereken iç sorunumuz, adil gelir dağılımıdır. Ekonomik pastanın genele dağılmasını sağlarken, çok kazananın da daha fazla ülke maliyesine katkı sağlanması, ülkemize aidiyet duyulması açısından son derece önemlidir”.

2-“Siyasi ve ekonomik bağımsızlığımızın en kritik anahtarı, turizmdir. Ülkeye döviz girişi sağlayan, çok sayıda istihdam sağlayan bu sektör, maalesef ekonomik katkısı yeterince toplum geneline yayılmadığından dolayı, toplum tarafından sahiplenilmemekte, bu da ekonomik katkısının görülmemesine ve destek görmemesine sebep olmaktadır. Toplum Temelli Turizm (TTT) genişletmeli ve buna destek olacak turizm aktivitelerinin olması için hazırlıklar yapmalıyız”.

3-“Gönül, stabil bir para birimi olmasından dolayı Euro der, ama gerçekler Türk Lirası olduğunu. Hayatımızda döviz kullanımını azaltmak, döviz gelirimiz yoksa, kesinlikle döviz kredisi almamalıyız. Halkımızı da pembe hayallerle kandırmamalı, gerçekleri anlatmalıyız”.

4-“Şu anda elimizdeki en büyük değer KKTC'dir. Ona sahip çıkmalı, halkın tekrardan devletine aidiyet duymasını sağlamalıyız. Bu olurken de Kıbrıs Türk Halkı’nın menfaatleri, refahı, mutluluğu ne gerektirirse, ona ulaşmak için çalışmalıyız. KKTC bizim için büyük bir kazançtır, bizim istemediğimiz bir anlaşmaya evet dememizi engeller. Bunu Güney komşumuz da, tüm dünya da anlarsa, o zaman daha gerçekçi ve sürdürülebilir bir anlaşma olabilir”.

5-“En önemli konulardan biri, TC-KKTC ilişkileri. Sağlam, iki devletli bir zemin esasında, birbirimizi anlayan bir aşamada olmalı. Bunun içinde Liyakatli, bilgili ve karakterli kişilerin meclise girmesi gerek ki, bu ilişkiler sağlam bir zemine otursun”.