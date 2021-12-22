Meltem SONAY

Genel Seçim’e sayılı gün kaldı, yarış hızlandı. Milletvekili adayları ‘farklı bakış’larını YENİDÜZEN’le paylaştı.

YENİDÜZEN, 4 soruya adayların farklı bakışlarını sizin için yansıtıyor…

SORULAR

1 Sizce ilk müdahale edilmesi gereken iç sorunumuz nedir?

2 Ekonominin kurtuluş reçetesini yazmaya nereden başlarsınız?

3 Euro mu, Türk Lirası mı… Peki nasıl?

4 Federal çözüm mü, yoksa KKTC’yi tanıtmak mı?

5 TC-KKTC ilişkileri hangi zeminde olmalı?

KİMDİR?

Dr. Ceyhun Birinci:

İç Hastalıkları Uzmanı Doktoru olan Ceyhun Birinci, kısa bir süre önce, 2018 yılından bu yana Girne Akçiçek Hastanesi’nde yürüttüğü Başhekimlik görevinden emekliye ayrıldı.

Geçmiş yıllarda da politikaya atılması için teklifler alan Dr. Birinci, emekliye ayrılmasının ardından, 2022 Genel Seçimleri’nde CTP’den kontenjan adayı oldu.

Dr. Mert Taşkın:

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mert Taşkın, Serbest Çalışan Hekimler Birliği yönetim kurulu üyeliği, Kıbrıs Türk Pediatri Derneği yönetim kurulu üyeliği ve Taşkınköy Spor Kulübü Başkanlığı’nı yaptı. Demokrat Parti (DP)’nin Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclis’lerinde görev yapan Taşkın, 2 defa milletvekili genel seçimlerine katıldı. Dr. Taşkın, 2022 Genel Seçimleri’nde de DP’den milletvekili adayı.





CTP Milletvekili Adayı Dr. Ceyhun Birinci:

“Kesinlikle Federal çözüm…”

1-“Ekonomi ve sağlık birlikte ilk müdahale edilmesi gereken çok acil sorunumuzdur.”

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2-“Ekonominin kurtuluşu adına acil alınması gereken tedbir, vatandaşın eriyen alım gücünü yükseltmek için kısa sürede yapılacak çalışma ile özel ve kamuda maaşların dövize endekslenmesidir. Buna da kaynak sağlamak için vergi sisteminin düzenlenmesi, kayıt dışı paranın kayıt altına alınması, nerden buldun yasasının geçirilmesi ve gerekli vergilendirmenin yapılması gereklidir.”

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3-“Uzun vadede Euro’ya geçilebilmesi için çalışmanın başlatılması acil önlemde dolaşımda Türk Lirası olacak, sonraki aşamada ise Euro kullanımı…”

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4-“Kesinlikle Federal çözüm… Bunu başarabilirsek ekonomik ve diğer tüm sorunlarımız da kolaylıkla çözülebilecek.”

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5-“TC-KKTC ilişkileri saygın olmalı, Federal çözüm odaklı olmalı, çözüm olana kadar da yapılacak protokollerle karşılıklı saygı ve iki devlet ciddiyetinde olmalı.”

DP Milletvekili Adayı Dr. Mert Taşkın:

“Türkiye ile diklenmeden ama dik durarak bir ilişki...”

1- “İlk olarak bürokratik görevlere, partili değil (milletvekilleri bakan olmamalı) liyakatlı kişilerin getirilmesi gerekmektedir.”

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2-“Kısa vadede ekonomik çözüm oldukça zor. Birçok alanda üretim durmuş. Ekonomistlere göre Euro ya geçiş teknik olarak imkansız. Türk lirası çok dengesiz.

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3-"Blok zincir teknolojisi ve (merkeziyetsiz finans (kripto paralar) geleceğin ekonomisi olarak görünüyor. Örneğin KKTC coin gibi bir kripto para, güneş enerjisinden de faydalanılarak üretilip, bu finans sistemine dahil edilebilir. Ancak bu parayı bu sistemde değerli kılabilmek için çok çalışmamız gerekmektedir. Geleceğin diğer bir teknolojisi olan Sanal dünya (metaverse) vergi avantajları ile adaya çekilebilir. İşte o zaman bizim paramız çok kıymetli olur.”

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4-“Federal çözüm ihtimali Rumlar tarafından 24 Nisan 2004’te yok edilmiştir. BM kararları ile KKTC'nin tanınması da şu anda imkansızdır. Ancak Annan planında bize söz verilen Serbest uçuş ve Serbest Ticaret Haklarımızı almayı başarabilirsek, ülkede sosyo-ekonomik olarak daha iyi bir hayata sahip olabiliriz.”

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5-“TC-KKTC ilişkileri Anavatan ve Vatan (yavruvatan değil!) şeklinde olmalı. Diklenmeden ama dik durarak ilişkilerimizi devam ettirmeliyiz.”