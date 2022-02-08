FALYALI’YA SİLAHLI SALDIRI: POLİS ALARMDA

İŞ insanı Halil Falyalı ve şöförüne yönelik silahlı saldırı düzenlendi, YENİDÜZEN gelişmeyi yerel makamlardan da doğruladı. Polise yakın kaynaklar saldırının Halil Falyalı’nın evinin önünde olduğunu belirtti.

SALDIRIDA şöförün yaşamını kaybettiği, iş insanı Halil Falyalı’nın ise ağır yaralı olarak önce Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, ardından YDÜ Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi.

İş insanı Halil Falyalı’nın da hayatını kaybettiği yönünde farklı kaynaklardan iddialar var ancak bu bilgi resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

Hastane kaynakları da henüz resmi bir açıklama yapmadı.

YDÜ Hastanesı Acil Servisi önünde kalabalık bir grup Falyalı'nın sağlık durumuna ilişkin bilgi almak için bekliyor.

Olaya yönelik polis operasyonu başlarken henüz bir tutuklama olduğu bilgisi gelmedi.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri

Polis, Falyalı'nın kurşunlandığı bölgede geniş güvenlik önlemi aldı, yolu trafiğe kapattı.

Çok sayıda polis olay yerinde...