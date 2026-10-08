DISI lideri Annita Demetriou başkanlık yarışından çekildi

Demokratik Seferberlik Partisi (DISI) Başkanı Annita Demetriou, partinin 2028 başkanlık adaylığı yarışından çekildiğini duyurdu.

Cyprus Mail'de yer alan habere göre Demetriou'nun çekilme kararıyla birlikte adaylık mücadelesi Averof Neophytou ile Yorgo Pamboridis arasında geçecek.

​Karar, parti içindeki birliği korumak ve aday konusunda uzlaşı sağlamak amacıyla başkent Lefkoşa'daki genel merkezde Demetriou, Neophytou ve Pamboridis arasında gerçekleştirilen kritik toplantının ardından geldi.

​Uzlaşı için geri adım

​Günün erken saatlerinde basına yansıyan bilgilere göre Demetriou, Neophytou’nun bağımsız aday olmak yerine parti içi seçim sürecine dahil olması koşuluyla kenara çekilmeye hazır olduğunu belirtmişti. Şartlar arasında, parti üyelerinin seçeceği adayı —kaybetse dahi— destekleme taahhüdünün de yer aldığı kaydedildi.

​Eski Sağlık Bakanı Yorgo Pamboridis'in parti içi anlaşmazlığı yatıştırmak adına üç lideri bir araya getirme çağrısı yapmasıyla başlayan müzakereler, Demetriou'nun çekilme kararıyla sonuçlandı.