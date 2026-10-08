EL-SEN: “Algı operasyonlarına değil, iş güvenliğine odaklanın”

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), iş sağlığı ve güvenliği ile çalışanların ve toplumun can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla başlattığı grevinin 4’üncü gününde olduğunu belirterek, KIB-TEK yönetimini “algı operasyonu” yapmak yerine sorunların çözümü için masaya oturmaya çağırdı.

EL-SEN Basın Bürosu tarafından yayımlanan 9 numaralı basın bülteninde, grev nedeniyle yaşanan elektrik kesintileri ve arızalar üzerinden grevin hedef gösterilmesini kabul etmedikleri belirtildi.

Sendika, son günlerde halkın grevine yönelik desteğinin arttığını söyleyerek, bu toplumsal desteği farklı bir yöne çevirmeye yönelik bir algı oluşturma çabasını dikkatle takip ettiklerini kaydetti.

Alayköy Sanayi Bölgesi’nde yaşanan yangını örnek gösteren EL-SEN, yangına müdahale amacıyla yalnızca ilgili sanayi bölgesinin gerekli kısmının enerjisiz bırakılması yerine, Yenişehir’den Alayköy’e kadar geniş bir bölgenin öğle saatlerinden itibaren uzun süre elektriksiz bırakıldığını ve bölgeye halen enerji verilmediğini belirtti. Sendika, bu uygulamanın kamuoyu tarafından sorgulanması gerektiğini ifade etti.

EL-SEN, grev sırasında can ve mal güvenliğini tehdit eden arızalara müdahale edildiğini, arızaların emniyete alındığını ve hastaneler ile güvenlik güçleri gibi kritik noktaların enerji sürekliliğinin sağlanması konusunda sorumluluklarını yerine getirdiklerini açıkladı.

Elektrik kesintileri nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşların farkında olduklarını belirten sendika, “Elektrik kesintileri nedeniyle zor durumda kalan tüm tüketicilerimizden, siyasi makamların ve KIB-TEK yönetiminin sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeniyle özür diliyoruz” dedi.

EL-SEN, mücadelesinin halkla olmadığını vurgulayarak taleplerini şöyle sıraladı:

Çalışanların can güvenliğini hiçe sayan çalışma koşullarının sonlandırılması,

Gerekli iş güvenliği tedbirlerinin alınması,

Münhal ve sınav süreçleri işletilmeden yapılan istihdamların sona erdirilmesi,

Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine uyulması,

Kurum içerisinde liyakat ve terfi kurallarının gözetilmesi.

“EL-SEN’in talebi nettir: Güvenli çalışma koşulları, liyakat, hukuka ve Toplu İş Sözleşmesi’ne uygun yönetim”

İfadelerine yer verilen açıklamada, KIB-TEK yönetimi ve siyasi makamlara sorunları çözmek için masaya oturma çağrısı yapıldı.

Sendika, haklı talepleri karşılanıncaya kadar mücadelenin süreceğini belirterek, grev sürecinde kendilerine destek veren halka teşekkür etti.