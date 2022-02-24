Falyalı cinayetinin üç zanlısı 8 gün daha tutuklu…
Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesi ile ilgili tutuklanan zanlılar Ö.T, V.S ve M.Ç bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı
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Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesi ile ilgili tutuklanan zanlılar Ö.T, V.S ve M.Ç bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı, üç zanlıya da 8 gün ek tutukluluk verildi.
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FALYALI CİNAYETİ ZANLILARI MAHKEMEDE
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