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Falyalı cinayetinin üç zanlısı 8 gün daha tutuklu…

Falyalı cinayetinin üç zanlısı 8 gün daha tutuklu…

Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesi ile ilgili tutuklanan zanlılar Ö.T, V.S ve M.Ç bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı

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Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesi ile ilgili tutuklanan zanlılar Ö.T, V.S ve M.Ç bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı, üç zanlıya da 8 gün ek tutukluluk verildi.

 

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FALYALI CİNAYETİ ZANLILARI MAHKEMEDEFALYALI CİNAYETİ ZANLILARI MAHKEMEDE

 

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