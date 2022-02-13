FALYALI CİNAYETİ ZANLILARI MAHKEMEDE

Kıbrıs’ı sarsan ve yer altı dünyasının hesaplaşması olarak görülen Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında zanlılar mahkeme çıkarıldı.

Polis, 2 yeni tutukluyu çok geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkardı.

Sanal bahis, otel ve marina işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’a yönelik infazın ardından Kıbrıs ve Türkiye’deki tutuklu sayısı artıyor.

Dün akşam tutuklanan 2 kişinin Halil Falyalı’nın korumaları olduğu ve “ruhsatsız silahla ateş açmaktan” mahkemeye çıkarılacağı öğrenildi.

[ YENİDÜZEN mahkeme sürecini izliyor ve gelişmeleri güncelliyor. ]