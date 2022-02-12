Falyalı cinayetinde 2 tutuklu daha
Halil Falyalı ve Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında Ö.T. ve Y.G'nin ardından bugün, olayla bağlantısı olduğuna inanılan iki kişi daha tutuklandı.
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Halil Falyalı ve Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında Ö.T. ve Y.G'nin ardından bugün, olayla bağlantısı olduğuna inanılan iki kişi daha tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.
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Etiketler : Halil Falyalı