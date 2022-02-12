Falyalı cinayetinde 2 tutuklu daha

Halil Falyalı ve Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında Ö.T. ve Y.G'nin ardından bugün, olayla bağlantısı olduğuna inanılan iki kişi daha tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.