Falyalı cinayeti davasında yeni gelişme

Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesiyle ilgili tanık olan Halil Işık’ın ifadesinin istinabe yoluyla kaydedilip, Türkiye’de yargılanan katil sanıklarının davasına gönderilmesi talep edildi.

Halil Işık, olağanüstü güvenlik önlemi altında Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Işık, ifadesine ekleme yapmayacağını beyan etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker, ifadeyi kaydetti.

Cinayet anında havaya ateş açtığı için 3 yıl hapis cezası alan Halil Işık, yeniden cezaevine götürüldü.