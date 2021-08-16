Fahri Toklu’nun durumu iyi, bilinci açık, yoğun bakımda

Gaziköy’de dün akşam meydana gelen bıçaklama olayında yaralanan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. YENİDÜZEN’e bilgi veren Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, polis Fahri Toklu’nun durumunun iyi olduğunu, bilincinin açık olduğunu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü ifade etti.

İki saldırgan aranıyor

Gaziköy’de polisi öldürmek istediler