“Seçim yasaklarına dakikalar kala yapılan adaletsizlikleri unutmayacağız!”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada hükûmetin seçim yasakları öncesindeki icraatlarını ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (KIB-TEK) yaşanan iş güvenliği zafiyetlerini sert sözlerle eleştirdi.

Seçim yasaklarına dakikalar kala kamu kaynaklarının siyasi çıkarlar uğruna yangından mal kaçırır gibi dağıtıldığını ve kurumlarda partizan uygulamalara imza atıldığını belirten İncirli, yapılan tüm bu adaletsiz kararların hukuka ve usule uygunluğunun tek tek inceleneceğini vurguladı.

KIB-TEK’te ağır yaralanarak yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren kurum çalışanının durumuna da dikkat çeken İncirli, iktidarın gerekli tedbirleri almak yerine sendikanın grev hakkını yasaklayarak emekçilerin can güvenliğini hiçe saydığını ve halk ile çalışanları karşı karşıya getirdiğini ifade etti.

“Seçime 5 kala kamu kaynaklarını siyasi hesaplarınıza alet ettiniz”

Hükûmetin seçim yasaklarına dakikalar kala kamu kaynaklarını siyasi çıkarları doğrultusunda dağıttığını belirten İncirli, bakanlıkların ve dairelerin önünde uzun kuyruklar oluşturulduğuna dikkat çekti. Uygulamaların UBP’li muhtarlar ve kaymakamlar aracılığıyla yürütüldüğünü ifade eden İncirli, özellikle İçişleri Bakanlığı önündeki yığılmalara işaret etti.

Yapılan terfileri, atamaları, istihdamları ve kırsal kesim arsası dağıtımlarını "yangından mal kaçırır gibi ve halkın gözüne soka soka yapmakla" suçlayan İncirli, şunları kaydetti:

“Sizin derdiniz insanlara hakkı olanı vermek değildir. Hakları lütuf gibi sunuyor, kimisinin ise doğrudan hakkını yiyorsunuz. Hakkı olanın bile canını ezerek yaptınız bunları. Yapılan her iş şeffaf, adil ve hukuka uygun mu tek tek inceleyeceğiz. İnsanların haklarıyla değil, eşit fırsatlara ulaşamamasıyla derdimiz var. 5 senede yaptıklarınızın üzerine tüy diktiniz; seçime 5 kala yaptığınız bu adaletsizlikleri insanlar affetmeyecek.”

Seçim yasaklarının başlamasıyla birlikte kamu görevlilerinin baskı ve tehditlerden kurtularak rahat bir nefes aldığını dile getiren İncirli, vatandaşların haklarını almak için siyasi partilerle bağ kurmak zorunda bırakıldığı düzeni değiştireceklerini, hizmet ve hakları lütuf değil, şeffaf ve hukuka uygun şekilde zamanında teslim edeceklerini vurguladı.

“KIB-TEK’te iş güvenliği yok, liyakatsizlik can alacak boyutta”

Konuşmasında KIB-TEK’te ağır yaralanarak günlerdir yoğun bakımda tedavi gören kurum çalışanının durumuna da değinen İncirli, yaralı emekçiye geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret ettiği çalışanın hayatta kalmasının "mucize" olduğunu belirten İncirli, yaşanan kazanın tamamen önlenebilir nitelikte olduğunu söyledi.

Enerji sektöründe risk analizlerinin zorunlu olduğunu, teknik personelin düzenli eğitim alması ve elektrikle temasta uygun ekipmanla donatılması gerektiğini vurgulayan CTP Genel Başkanı, kurumun liyakatten uzak yönetildiğini kaydetti:

“İnsanların canı bu kadar değersiz olamaz. KIB-TEK yönetimi iş sağlığı ve güvenliğinden doğrudan sorumludur. Çalışanların tümü huzursuz. Halkın enerji ihtiyacı ile çalışanların can güvenliği birbirine karşıt değil, birbirine doğrudan bağlı unsurlardır. Güvenliği sağlamazsanız halkın enerjisini de sağlayamazsınız.”

Sendikanın grev kararına getirilen erteleme/yasaklama kararına da tepki gösteren İncirli, hükûmetin KIB-TEK çalışanları ile halkı karşı karşıya getirdiğini belirtti. İncirli, “Tedbir almak yerine grev erteliyorsunuz. Çıkın, ‘İş sağlığı ve güvenliği sorunlarını giderdik, can güvenliğini sağladık’ deyin; erteleme hakkını ancak o zaman savunabilirsiniz. Can güvenliği olmadan insanları zorla sahaya sürmek kabul edilemez” diyerek hükûmeti uyardı.