“Grevi ertelemek sorunları çözmez, işçinin sesini susturamazsınız”

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan, Bakanlar Kurulu’nun El-Sen grevini 60 gün süreyle erteleme kararına tepki göstererek, iş sağlığı ve güvenliği sorunlarının grevleri erteleyerek çözülemeyeceğini açıkladı.

Kamu-Sen Başkanı Atan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İşçinin can güvenliği pazarlık konusu yapılamaz. Hükümetin görevi sendikaların sesini kısmak değil, çalışanların güvenli koşullarda görev yapmasını sağlamaktır.” dedi.

Kararı kabul edilemez olarak nitelendiren Atan, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yaşanan ciddi sorunların çözülmesi yerine grev hakkına müdahale edilmesinin çalışma barışına zarar verdiğini belirtti.

Atan, grevlerin ertelenmesiyle mevcut sorunların ortadan kalkmayacağını da aktararak, hükümetin önceliğinin çalışanların güvenliği olması gerektiğini ifade etti.

Kamu-Sen olarak El-Sen’in iş sağlığı ve güvenliği konusundaki haklı taleplerine destek belirten Atan, “İşçinin canından ve emeğinden tasarruf olmaz” ifadelerini kullandı.