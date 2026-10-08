“İşletmelerin maliyet yükünü azaltın”

Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği (Res-Bir) Başkanı Arif Bayraktar, hayat pahalılığıyla mücadele için temel gıda ürünlerindeki vergilerin ve enerji maliyetlerinin düşürülmesi, işletmelerin temel girdilerindeki vergi yükünün hafifletilmesi ve rekabetçi bir piyasa yapısının oluşturulması çağrısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan Bayraktar, adanın güneyinde temel tüketim ürünlerine yönelik KDV indirimi ve sıfır KDV uygulamalarının hayata geçirildiğini hatırlatarak, adanın kuzeyinde de benzer adımların atılması gerektiğini söyledi.

Hayat pahalılığıyla mücadelenin yalnızca maaş artışları, düşük faizli krediler ve vergi yapılandırmalarıyla sağlanamayacağını dile getiren Bayraktar, “Hayat pahalılığıyla mücadelede yalnızca gelirleri artırmak değil, vatandaşın ödediği fiyatları ve piyasanın maliyetlerini de aşağı çekmek önemlidir” dedi.

Kuzey Kıbrıs’ta hayat pahalılığıyla mücadelenin ağırlıklı olarak asgari ücret artışları, işletmelere düşük faizli kredi sağlanması ve vergi ile sosyal sigorta borçlarının yapılandırılması üzerinden yürütüldüğünü söyleyen Bayraktar, bu uygulamaların geçici rahatlama sağlasa da hayatı ucuzlatmadığını savundu.

“Asgari ücret yükselirken gıda, elektrik, akaryakıt, tüp gaz, kira ve diğer işletme giderleri de aynı ölçüde veya daha hızlı artıyorsa vatandaşın gerçek alım gücü yükselmiyor” diyen Bayraktar, işletmelerin artan maliyetlerini satış fiyatlarına yansıtmak zorunda kaldığını, bunun da maaş, maliyet ve fiyat artışları arasında sürekli tekrarlanan bir döngü yarattığını kaydetti.

“Kapıları kapatmak çözüm değil”

Kıbrıs’ın güneyinde temel tüketim ürünlerinde vergileri düşürmesinin, kendi halkının alım gücünü korumanın yanı sıra Kuzey Kıbrıs ekonomisi üzerindeki baskıyı artırma amacını da taşıyabileceğini ileri süren Bayraktar, fiyat farklılıklarının kuzeydeki tüketicilerin harcamalarını güneye yönlendirdiğini savundu.

Bu durum karşısında geçişlerin sınırlandırılmasının veya kapıların kapatılmasının çözüm olmayacağını belirten Bayraktar, şöyle devam etti:

“Buyurun kapıları kapatalım. Sonra ne olacak? Rekabet ortadan kalktığında hayat kendiliğinden ucuzlamayacak. Üretim maliyetleri düşmeyecek, elektrik ucuzlamayacak, işletmelerin vergi yükü azalmayacak ve vatandaşın satın alma gücü artmayacak.”

Küçük bir ekonomik yapıda rekabetin azalmasının vatandaşlar ve işletmeler açısından yeni sorunlar yaratabileceğini de ifade eden Bayraktar, “Yapılması gereken, halkın güneye gitmesini engellemeye çalışmak değil; kuzeydeki fiyatları, vergileri ve işletme maliyetlerini adanın güneyiyle rekabet edebilecek seviyeye çekmektir.” dedi.

“Esnafın ve işletmelerin ayakta kalmasının yolu, işletme maliyetlerini kalıcı olarak aşağı çekmektir”

“Kuzey Kıbrıs ekonomisinin ihtiyacı kapıları kapatmak değil; hayatı, üretimi ve işletmeciliği ucuzlatacak cesur ve kalıcı ekonomik kararlardır.” diyen Bayraktar, çözümün rekabetten kaçmak değil, rekabet edebilecek ekonomik şartları yaratmak olduğunu belirtti.

Temel tüketim ürünlerindeki vergiler, enerji maliyetleri, ithalat politikaları ve işletmeler üzerindeki vergi ve harç yüklerinin yeniden ele alınmasını talep eden Bayraktar, “Esnafın ve işletmelerin ayakta kalmasının yolu, işletme maliyetlerini kalıcı olarak aşağı çekmektir” dedi.