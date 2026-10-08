"Hak mücadelemiz sürecek”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Serman Yiğit, gardiyanların emeğinin karşılığını aldığı, haklarının korunduğu ve çalışma koşullarının iyileştirildiği bir gelecek için sendikal mücadelenin sürdürüleceğini söyledi.

Yiğit, cezaevinde artan iş yükü, personel eksikliği ve yetersiz mevzuatın gardiyanların çalışma koşularını olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Ülkede artan suç ve suçlu sayısıyla birlikte cezaevinin kapasitesinin çok üzerinde mahkûm ve tutuklu barındırdığını öne süren Yiğit, bu durumun gardiyanların iş yükünü ağırlaştırdığı ve güvenli çalışma koşullarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Cezaevi müdürünün atanması için yedi ay beklendiğini, gardiyanların ise bu süreçte özveriyle çalıştıklarını ifade eden Yiğit, yeni cezaevi müdürünün görevine başlayarak biriken sorunlara ivedilikle çözüm üretmesi gerektiğini kaydetti.

Yiğit, KTAMS olarak gardiyanların gününü kutladıklarını belirtti.