Kıbrıslı Türk fotoğrafçı İsmail Gökçe’nin fotoğraf hayatı belgesele dönüşüyor

Kıbrıslı Türk fotoğrafçı İsmail Gökçe’nin fotoğraf hayatı, çalışmaları ve sanat dünyasını konu alan “Gerçeğin Peşinde” adlı belgesel film hazırlanıyor.

Filmin yönetmenliğini Seyed Adel Rahmati, yapımcılığını ise Emre Oskay üstleniyor. Proje kapsamında Kıbrıs ve Türkiye’nin farklı şehirlerinde çekimler gerçekleştiriliyor.

Belgesel, İsmail Gökçe’nin fotoğraf çalışmalarının yanı sıra kişisel hikâyesine, yaşadığı coğrafyayla kurduğu ilişkiye ve fotoğraflarının arkasındaki dünyaya odaklanıyor. Filmde Gökçe’nin kendi fotoğrafları ve arşiv malzemelerinin yanı sıra, onun hayatında ve sanat yolculuğunda önemli yere sahip kişilerle yapılan söyleşilere de yer veriliyor.

Çekimler sırasında Gökçe’nin arkadaşları, meslektaşları ve sanat çevresinden önemli isimler de projeye konuk oldu. Bugüne kadar filmde yer alan isimler arasında yönetmen Derviş Zaim, savaş fotoğrafçısı/haberci Coşkun Aral, fotoğraf sanatçısı/araştırmacı Kadir Kaba, fotoğrafçı/akademisyen Prof. Mustafa Bilge Satkın ve ressam/sanatçı Ahmet Güneştekin bulunuyor.

“Gerçeğin Peşinde”, klasik bir biyografi anlatısından ziyade İsmail Gökçe’nin hayatına ve fotoğraf dünyasına kişisel bir bakış sunmayı amaçlıyor. Kıbrıs’ın ve İstanbul’un mekânları, insanları, geçmişi ve Gökçe’nin fotoğrafları üzerinden hafıza, zaman, sanat ve mekân arasındaki ilişkiye de odaklanıyor.