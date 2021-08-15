İki saldırgan aranıyor

Gaziköy (Afanya)’da devriye yapan bir polisi bıçakla yaralayan iki saldırganın kimlikleri açıklandı.

Polis, Gökhan TAKIMCILAR ve Ecevit TAKIMCILAR isimli zanlıların eşkallerini yayınladı ve arandıklarını duyurdu.

Polis şu açıklamayı yaptı:

“Bugün Gaziköy'de bir polis memurunun bıçaklanması olayı ile ilgili meselede zanlı olarak Gökhan TAKIMCILAR ve Ecevit TAKIMCILAR aranmaktadır. Konu şahısları görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur.”

Polis memuru Fahri Toklu, Yoğun Bakım’da

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde yaşam mücadelesi veren polis memurunun ismi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından açıklandı.

Cumhurbaşkanı, “Görevi başında bıçaklı saldırıya uğrayan Polis Memuru Fahri TOKLU’ya acil şifalar” diledi.