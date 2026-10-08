“29 kişilik listeyi Eğitim Bakanlığı ve VYK’ya ilettik”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun DAÜ’de münhal ve istihdam talebi bulunmadığı yönündeki açıklamalarına yanıt verdi.

Çavuşoğlu’nun 18 Eylül 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, sendikanın münhal ve istihdam talebinde bulunulduğu yönündeki söylemlerini yalanladığını ve protokolün imzalanmasından bu yana DAÜ’de hiç istihdam yapılmadığını söylediğini hatırlatan DAÜ-SEN, daha önce Bakanlığın kendi gönderdiği gündem üzerinden bu iddialara yanıt verdiklerini belirtti.

Sendika, bugün ise son iki yılda münhalsiz yönetsel personel istihdamının nasıl yapıldığını ortaya koyduğunu açıkladı.

DAÜ-SEN, daha önce Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu söz konusu istihdamlarla ilgili uyardıklarını ancak uyarıların dikkate alınmadığını belirtti.

“29 kişilik liste ortaya çıktı”

Sendika açıklamasında, 2024 yılından sonra münhalsiz istihdam edilen çalışanlara ilişkin bilgilerin kendi imkânlarıyla derlendiğini ve 29 kişilik bir liste ortaya çıktığını açıkladı.

DAÜ-SEN, tespit edilemeyen ve hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilen istihdamların ise söz konusu listeye dahil olmadığını belirtti.

Açıklamada, 29 kişinin yarı zamanlı akademik personel statüsünde yönetsel personel olarak istihdam edildiği savunularak, şu iddialara yer verildi:

“İstihdam edilen 29 personelin 23'ünün hiç ders vermediği, sadece idari görevler aldığı ve ders veriyormuş gibi yük tanımlanıp ödendiği tespit edilmiştir.”

Sendika, listedeki 6 kişinin ise kısmen ders verdiğini, kısmen de idari görevler üstlendiğini; verdikleri dersler için fazladan kredi tanımlanarak ödeme yapıldığını kaydetti.

“Önemli olan isimler değil”

DAÜ-SEN, hazırlanan listenin bugün Eğitim Bakanlığı ve DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurumu'na iletildiğini açıkladı.

Sendika, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun bundan sonraki görevinin listeyle ilgili kamuoyuna açıklama yapmak olduğunu belirterek, “Burada önemli olan isimler değil, Nazım Çavuşoğlu’nun bu konuları görmezden gelmesi veya bilmiyormuş gibi yapmasıdır” ifadelerini kullandı.

“Kamuoyunu ve Bakanlar Kurulu’nu yanıltıyor”

DAÜ-SEN, Çavuşoğlu’nun hem “münhal ve istihdam talebi yoktur” hem de “hiç istihdam yapılmadı” yönündeki açıklamalarının kamuoyunu, Bakanlar Kurulu’nu ve Başbakan’ı yanılttığını söyledi.

Sendika ayrıca Çavuşoğlu’nun kendilerini “yalancılıkla” suçladığını belirterek, Bakan’ın sendikayı suçlamak yerine ortaya konulan 29 kişilik listeye ilişkin açıklama yapması gerektiğini kaydetti.

DAÜ-SEN, Çavuşoğlu’na şu iki soruyu yöneltti:

“Bu istihdamlar nasıl yapılmıştır? Kimlerin bilgisi ve onayıyla gerçekleştirilmiştir?”