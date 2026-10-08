Grev yasağına rağmen eylem sürüyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası'nın (El-Sen) grev ve eylemleri 4'üncü gününde devam ediyor.

KIB-TEK emekçisi Arif Özkıraç'ın, yönetim tarafından alınması gereken koruyucu teçhizatın eksikliği nedeniyle yaşadığı iş kazasının ardından yanarak yoğun bakıma kaldırılması ve kurumda yaşanan haksız terfilere karşı mücadele eden El-Sen üyesi çalışanlar, bugün de KIB-TEK Genel Müdürlüğü önünde bir araya geldi.

Sendikanın, grev ve eylem sürecindeki son duruma ilişkin bugün basın açıklaması yapması bekleniyor.

Hatırlanacağı üzere Ünal Üstel Hükümeti, dün akşam Bakanlar Kurulu kararıyla KIB-TEK'te örgütlü El-Sen'in, çalışanların yaşam hakkı için başlattığı grevi yasakladı. El-Sen ise Bakanlar Kurulu'nun grev yasağı kararına uymama kararı aldı.