Fahrettin Altun, TC İletişim Başkanı görevinden alındı
Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda görev değişimi yaşandı. 7 yıldır bu görevi sürdüren Fahrettin Altun yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran atandı.
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Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda görev değişimi yaşandı. 7 yıldır bu görevi sürdüren Fahrettin Altun yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran atandı.
Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı oldu.
Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle birlikte 24 Temmuz 2018'de kurulmuştu.
İletişim Başkanlığı'nın kurulmasından bir gün sonra başkanlığa Fahrettin Altun atanmıştı.
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