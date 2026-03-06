Fahiş zammın sorumlusu kim?

Recep DAL

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin politikaları yüzünden yüksek enflasyon altında ezilen yurttaş, akaryakıta yapılan rekor düzeydeki zamla bir kez daha ağır bir faturayla karşı karşıya kaldı. Zammın gerekçesi ve miktarıyla ilgili YENİDÜZEN’in ulaştığı Ekonomi Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı yetkilileri ise dikkat çeken bir tablo ortaya koydu. Beklentilerin çok üzerinde gerçekleşen artışın ardından iki bakanlık da sorumluluğu birbirine atarken, en büyük zararı yine yurttaş gördü. Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun 3 gün önce yaptığı 2 buçuk TL’lik zam öngörüsü ise 6 TL’lik fahiş zammın ardından lafta kalmış oldu.

Öte yandan, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaları dengelemek ve zamların etkisini hafifletmek amacıyla yurttaştan yıllardır vergi olarak toplanan Fiyat İstikrar Fonu bu süreçte yine devreye sokulmadı. Oysa akaryakıtın litre fiyatı içerisinde FİF kesintileri önemli bir pay oluşturuyor. Buna göre 95 oktan benzinde litre başına 9,11 TL, 98 oktan benzinde 8,97 TL ve Euro Diesel’de 11,11 TL FİF kesintisi bulunuyor. Buna rağmen söz konusu fonun fiyat artışını dengelemek amacıyla kullanılmaması dikkat çekti.

CTP Milletvekili Devrim Barçın da, konuyla ilgili yaptığı sosyal medya açıklamasında önemli bir veri paylaştı. Barçın, hükümetin, ‘savaş bahanesiyle’ petrol fiyatlarındaki maliyet artışının üzerine litre başına 3,37 TL, yani yüzde 58,86 oranında ek vergi artışını yaptığı belirtti.

Bakanlıklar topu birbirine attı

Savaşın ve küresel çapta yaşanan gerginliklerin gölgesinde akaryakıta yapılan rekor düzeydeki zam gündemdeki yerini koruyor. Ancak zammın büyüklüğü kadar, kararın nasıl alındığı da tartışma yarattı. YENİDÜZEN’in ulaştığı Ekonomi Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, beklenenden çok daha yüksek gerçekleşen zamla ilgili sorumluluğu birbirlerine atarken, olan yine yurttaşa oldu.

Edinilen bilgilere göre akaryakıta yapılması öngörülen zam aslında çok daha düşük seviyedeydi. Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, 3 Mart 2026 tarihinde yaptığı açıklamada akaryakıta 2,5 TL civarında bir artış öngörüldüğünü belirtmişti.

Ekonomi Bakanlığı kaynakları da YENİDÜZEN’e verdiği bilgide, bakanın açıkladığı bu rakamın bakanlığın önerisi olduğunu ifade etti. Ancak söz konusu önerinin ardından Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı ile yapılan toplantıda zam miktarının artırıldığı ve 6 TL’ye kadar çıkan artışlara karar verildiği aktarıldı.

Buna karşılık Maliye Bakanlığı yetkilileri ise akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinden Ekonomi Bakanlığı’nın sorumlu olduğunu savundu. Yetkililer, Ekonomi Bakanlığı’nın önerdiği fiyatın üzerinde bir zam yaptıkları yönündeki bilginin doğru olmadığını ileri sürdü.

Brent petrol gerekçesi

Akaryakıta yapılan zammın gerekçesi olarak ise İran’a yönelik saldırının ardından 28 Şubat 2026 tarihinde başlayan savaş ve buna bağlı olarak yükselen brent petrol fiyatları gösterildi.

27 Şubat 2026 tarihinde 72,25 dolar olan brent petrolün varil fiyatı, yüzde 14,71 oranında artarak dün itibarıyla 82,88 dolara yükseldi. Kıbrıs’ın kuzeyinde akaryakıt fiyatlarına yapılan artış ise yaklaşık yüzde 13 seviyesinde gerçekleşti. Böylece brent petrolde yaşanan artışın neredeyse tamamı doğrudan yurttaşa yansıtılmış oldu.

FİF neden devreye girmedi?

Bu noktada kamuoyunda en çok sorgulanan konulardan biri ise Fiyat İstikrar Fonu’nun (FİF) neden devreye sokulmadığı oldu.

Çünkü hükümet, akaryakıt, temel tüketim maddeleri ve tarımsal giderlerde yaşanabilecek fiyat dalgalanmalarını dengelemek veya zamları yumuşatmak amacıyla yurttaştan FİF adı altında vergi topluyor.

Akaryakıtın litre fiyatı üzerinden bakıldığında 95 oktan benzinde 9,11 TL, 98 oktan benzinde 8,97 TL ve Euro Diesel’de ise 11,11 TL FİF kesintisi bulunuyor. Buna rağmen, fiyat artışını dengelemek için oluşturulan fonun devreye sokulmaması yurttaştan toplanan paranın yine yurttaş için kullanılmadığını gözler önüne serdi.

CTP Milletvekili Devrim Barçın:

“Savaş bahanesi ile maliyetin üstüne yüzde 58,86’lık vergi artışı yapıldı”

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın da hükümete bazı eleştiriler yöneltti.

Barçın, Başbakan Ünal Üstel, Maliye Bakanı Özdemir Berova ve Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun, ‘savaş bahanesiyle’ petrol fiyatlarındaki maliyet artışının üzerine litre başına 3,37 TL, yani yüzde 58,86 oranında ek vergi artışı yaptığını vurguladı; “Sahte diplomalı memurlarınızı, bürokratlarınızı ve siyasilerinizi ödemek ve yolsuzluklarınızı finanse etmek için yaptığınız bu zamların bedelini bu halk size soracak, az kaldı” ifadelerini kullandı.

Tedarikte sorun yok

Öte yandan yapılan zamlarda genellikle gerekçe olarak gösterilen akaryakıt tedariki konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığı da açıklandı.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Levent Çağdal, akaryakıt temininde herhangi bir sorun bulunmadığını belirterek piyasada ürün bulunurluğu açısından bir problem yaşanmadığını ifade etti.

Zam sonrası yeni fiyatlar

Hatırlanacağı üzere Resmi Gazete’de yayımlanan ve dün itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme ile akaryakıt fiyatlarına fahiş bir zam yapılmıştı.

Buna göre 95 oktan benzinin litre fiyatı 46,12 TL’den 52,12 TL’ye, 98 oktan benzinin fiyatı 47,12 TL’den 53,12 TL’ye çıktı. Euro Diesel 45,25 TL’den 49,25 TL’ye* yükselirken, gazyağı ise 44,06 TL’den 50,25 TL’ye ulaştı.

Söz konusu düzenleme ile 95 ve 98 oktan benzine 6 TL, Euro Diesel’e 4 TL, gazyağına ise 6,19 TL zam yapılmış oldu.