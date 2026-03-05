“Kıbrıs'ta, İran'da ve Ortadoğu'da, savaş değil barış, baskı değil demokrasi!”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, Ortadoğu’da tırmanan gerilime ilişkin yazılı bir açıklama yaparak savaş yerine barış çağrısında bulundu.

Açıklamada, emperyalist ve siyonist Batı rejimi ile İran’daki şeriatçı molla rejimi arasındaki çıkar savaşlarının İran ve Ortadoğu halklarını kana buladığı belirtildi. İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü saldırıların provokasyonlarıyla başlayan sürecin, İran rejiminin çevre ülkelere yönelik saldırılarıyla daha da tırmandığı ifade edildi.

Söz konusu çatışmalar nedeniyle yaşamını yitiren masum insanların acısının derinden hissedildiği belirtilen açıklamada, Kıbrıs’taki İngiliz üslerinin de askeri operasyonlar kapsamında kullanılmasına tepki gösterildi.

Açıklamada, Kıbrıs’ın “Akdeniz’de batmaz bir savaş gemisi” gibi kullanılmak istenmesine öfke duyulduğu vurgulanarak, ne Kıbrıs ne de Ortadoğu halklarının emperyalist çıkar savaşlarında kurban edilecek canlarının olmadığı kaydedildi.

CTP Gençlik Örgütü, savaşın bir an önce sona ermesini temenni ederek İran ve tüm Ortadoğu halklarının barış, demokrasi ve refah içinde yaşayabileceği bir ortamın sağlanması çağrısında bulundu.