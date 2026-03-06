"Halkın alım gücü her geçen gün eriyor"

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, hükümetin uyguladığı zam politikalarına tepki göstererek, alınan kararların çalışanlar, emekliler ve dar gelirli kesimler üzerindeki ekonomik baskıyı artırdığını söyledi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre Atan, özellikle sabit gelirli kesimlerin yaşam koşullarının her geçen gün zorlaştığını, hayat pahalılığındaki artışın vatandaşın alım gücünü ciddi şekilde erittiğini vurguladı.

“Akaryakıt ürünlerine yapılan zamlar yalnızca yakıt fiyatlarını değil, üretimden taşımacılığa, gıdadan temel tüketim maddelerine kadar birçok alanda maliyet artışına yol açacak” diyen ve bunun piyasada yeni zam dalgalarını tetikleyeceğini kaydeden Atan, artan maliyetlerin doğrudan vatandaşın cebine yansıyacağını ve hayat pahalılığını daha da artıracağını ifade etti.

Böylesi bir ekonomik süreçte hükümetin vatandaşına destek olması gerektiğini de dile getiren Atan, alınan kararlarla halkın sırtına yeni yükler bindirildiğini söyledi.

“Zam politikaları kabul edilemez” ifadelerini kullanan Atan, hükümetin çalışanların, emeklilerin ve dar gelirli kesimlerin alım gücünü koruyacak politikalar üretmesi gerektiğini belirterek, KAMUSEN olarak halkın yaşam koşullarını olumsuz etkileyen uygulamalara karşı mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.