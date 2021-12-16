Fabrikada plastik ve naylonları ateşe verdi: Akdeniz’e 16 ay hapis cezası!

Minareliköy’de geçtiğimiz Mayıs ayında Hatipoğlu Tic. LTD’in avlusundaki 3 ton kırılmış plastik ve yaklaşık 300 ton atık naylonları kasten ateşe veren, firmayı da 25 bin 250 TL zarara uğratan İsa Akdeniz, 16 ay hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanıkların aleyhindeki kararı Yargıç Soytaç açıkladı.

Yargıç Soytaç, sanığın işlediği suçun müebbet hapis cezası öngören, en ağır suçlardan olduğuna dikkat çekti.

Sanığın “Bina içerisindeki eşyaları ateşe verme ve kasti hasar” suçlamasıyla tutuklandığını belirten Soytaç, davasını kabul edip, olayda az hasar oluşmasını ve yangının büyümeden söndürülmesini, kimsenin bedensel zarara uğramamasını ve sabıkasız oluşunu lehine değerlendirdiklerini kaydetti.

Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, oybirliği ile 16 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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