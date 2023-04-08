“Fabrika üretimi ayakkabılar, kunduracılığı bitirdi”

Batuhan BORAKAN

Göçmenköy’de babasından kalma küçük dükkanında, çocukluğundan bu yana, baba mesleği ayakkabı tamirciliğiyle uğraşan Günhan Boranhan, yaklaşık 30 yıldır ayakkabı tamirciliğini hobi olarak ve severek yaptığını ifade ediyor.

Geçmiş yıllarda ayakkabı üretimi de yaptıklarını ifade eden Boranhan, “Yurt dışından gelen fabrika üretimi ucuz ayakkabılar üretimimizi bitirdi, biz de bu yüzden ayakkabı tamirciliğine yöneldik” şeklinde konuştu.

“Günümüz de üretilen ayakkabılar eskisi kadar kaliteli ve dayanıklı değil”

Günümüzde üretilen ayakkabıların geçmişte üretilen ayakkabılara göre daha dayanıksız ve kalitesiz olduğunu savunan Boranhan, “Şimdiki ayakkabılar eskisi kadar sağlam değil, fabrika üretimi ayakkabılardan sonra hem kunduracılık sektörü öldü, hem de tamirler ortaya çıktı” diyor…