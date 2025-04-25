“Faaliyetler duralı 9 gün geçti, girişim yok”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erkut Şahali ve bazı milletvekilleri bugün, zor günlerden geçen Binboğa Yem’i ziyaret etti. Çalışanlara dayanışmasını belirten CTP heyeti, dokuz gündür hiçbir adım atılmamasını eleştirdi.

"Kurum daha önce de sıkıntıya düştü amcak sorunlar aşıldı"

Ziyarette konuşan CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, dayanışmalarını iletmek için orada bulunduklarını vurguladı. Şahali, söz konusu dayanışmanın yabancı oldukları bir durum olmadığına dikkat çekerek Binboğa'nın halk için önemine işaret etti. Sorumluluk üstlendikleri dönemde mevcut sorunları giderme konusunda ellerinden gelen çabayı ortaya koyduklarının altını çizen Şahali, kurumun daha önce de mali darboğaza düştüğünü ama sorunların aşıldığını vurguladı. "Biz görevden en son 2019 yılında gittik. 2019 yılında mali ve idari kondisyon doruk noktadaydı" diyen Şahali, söz konusu dönemden sonra her geçen gün kurumun gerilediğini anımsattı.

"Yönetsel beceriksizlik ve suistimal..."

Çalışanların geçmiş dönemlerde yaptığı fedakarlıklardan söz eden Şahali, kurumun ayakta kalması için çalışanların büyük çaba ortaya koyduğunu vurguladı. Erkut Şahali, bugün gelinen noktada hem yönetsel beceriksizlik hem de suistimal sonucunda kurumun sessizliğe bürünmüş vaziyette olduğunu ifade etti ve bunq sessiz kalamayacaklarının altını çizdi.

"Dokuz gün geçti, girişim yok"

Bu konuda sorumluluğu olanların gereken bedeli ödemesi konusunda kendilerinin de çaba sarf edeceğine dikkat çeken Şahali, "Bununla yetinmeyeceğiz. Çünkü eğer Binboğa kötü yönetilmiş, iflasa sürüklenmiş ve şu anda faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmışsa, bununla ilgili sadece birilerinin bedel ödemesi yetmez" dedi. Bunu kontrol etmesi gereken üst makamların da aynı sorumluluğu üstlenmesi gerektiğine işaret eden Şahali, faaliyetlerin duruşunun üzerinden dokuz gün geçmesine rağmen hiçbir girişim olmamasını eleştirdi.

"Sadece seyrediyorlar"

İcra yetkisi olanların durumu sadece seyrettiğini belirten Şahali, "Hep beraber kaybediyoruz. Siz kaybediyorsunuz. Toplum kaybediyor. Sizinle iş yapanlar kaybediyor" diye konuştu. Özellikle Binboğa'nın, bu ülkede hayvancının dayanak noktası olduğunu dile getiren Şahali, "Çünkü Binboğa'nın fiyat politikası, rekabet koşullarının daha acımasız olmasına engel teşkil eder. Binboğa'nın olmadığı bir ortam, rekabetin daha acımasız yapılması anlamına gelir" dedi.

"Bu memleketi kimseye yedirmeyiz"

Erkut Şahali, "Binboğa'da ne oluyorsa memlekette de o oluyor. Memleket bütün kurumlarıyla iflasa, batağa ve çöküşe sürükleniyor. Bu memleketi kimseye yedirmeyiz. Yem de etmeyiz" diye konuştu. Memleketin bütün kurumlarını, bu yağmadan kurtarma konusundaki kararlılıklarına dikkat çeken Şahali, mücadeleye devam edeceklerini ekledi.