EZKOOP harup üreticileri ile bir araya geliyor

Esnaf, Zanaatkarlar ve Üreticiler Pazarlama Kooperatifi (EZKOOP), harnup üretiminin sürdürülebilirliğiyle ilgili süreci değerlendirmek üzere harnup üreticileriyle bir araya geliyor.

EZKOOP’tan verilen bilgiye göre, toplantı, 12 Aralık Perşembe saat 18.00’de Büyükkonuk Zeytin Koop Tesisleri’nde yer alacak.

Açıklamada, harnup ürününün içine düşürüldüğü durumun “fiyasko” olduğu eleştirisi yapıldı ve hasat yapılmasının üzerinde 4 ay geçmesine rağmen, hala ödeme yapılmadığı ifade edildi.

Harnup fiyatının geçen yıl da bu yıl da 20 TL olması eleştirilen açıklamada, "gerekçe ise 'para yok' harnup üreticisi sadece açıklama beklemiyor, ülkenin en önemli ürünlerinden olan harnup için 20 TL gibi bir fiyatı bile fazla gören zihniyetin konuyla ilgili itiraflarını da duymak istiyor” denildi.