‘Eylemliliğimiz devam edecek, yol haritası belirleyeceğiz’

Sendikalar Başbakan Sucuoğlu ile görüştü, görüşme sonrası sendikalar adına açıklamada bulunan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Sucuoğlu’na çeşitli taleplerini ilettiklerini ve sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

Yaklaşık iki hafta önce Başbakana taleplerini içeren bir mektup verdiklerini ancak bir türlü geri dönüş alamadıklarını belirten Elcil, toplantıda bu mektubun içeriğinin konuşulduğunu aktardı.

Elcil şunları kaydetti: “Taleplerimizi söyledik. Başbakan bir komisyon kurarak bu taleplerin tartışılmasını önerdi. Biz de kendisine artık tartışma zamanının geçtiğini, bunun tamamen zaman kazanmaya yönelik bir adım olduğunu ancak iyi niyetle görüşmeye hazır olduğumuzu vurguladık. Ayrıntılı olarak tüm konular görüşüldü. Kendisi talepleri değerlendireceğini, Bakanlar Kurulu ile de görüşüp bize yazılı olarak cevap vereceğini söyledi. Umarım toplumu tatmin edici bir açıklama yaparlar çünkü bizim eylemlerimiz tamamen toplumun hakkını aramak içindir”.

Bugün saat 11.00’de sendikalar olarak toplantı yapıp Başbakan’ın tavrını değerlendireceklerini ve yol haritalarını belirleyeceklerini dile getiren Elcil, şöyle devam etti: “Şu ana kadar eylemliliğimizden vazgeçmiş değiliz. Kötü yönetimden dolayı iflas etmiş bir KKTC var. Yıllardır eylemlerimizle bu yanlışları söylememize rağmen hükümet ettiğini söyleyenler tam bir enkaz yaratmıştır ve bu enkazın yükünü halkın omuzlarına yıkmaktadır. Biz bunu kabul etmiyoruz. Üreten bizsek, yöneten de biz olacağız. Ülkedeki siyasi iradeyi başkalarına teslim etmiş kişiler, talimat alarak yönetilen bir ülke varsa buna bizim dur dememiz gerekiyor”.