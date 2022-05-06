Eylem askıya alındı

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun Hava Sporları Federasyonu çalışanlarının ödemeleri için bir haftalık süre talep ettiğini ve bu gelişme üzerine bugün başlattıkları eylemi bir haftaya askıya aldığını açıkladı.

HAKSEN’den yapılan yazılı açıklamada, aylardır maaşları ödenmeyen ve bir yıldır yatırımları yapılmayan çalışanların, Başbakanlık önündeki araçlı eyleminin ardından Maliye Bakanlığı’nda görüşmeye çağrıldığı belirtildi.

Görüşmeye HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu ve çalışanları temsilen bir heyetin katıldığı kaydedilen açıklamada, Maliye Bakanı Amcaoğlu’nun ödemelerin yapılabilmesi adına gerekli prosedürler için çalışanlardan bir haftalık süre istediği bildirildi.

“Bakan Amcaoğlu ödemeler için bir haftalık süre istedi”

HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu konuyla ilgili açıklamasında, Maliye Bakanı Amcaoğlu’nun olumlu yaklaşımı ve ilgisinin kendilerini memnun ettiğini belirterek, “Bu bağlamda Sayın Bakan’ın talep ettiği bir haftalık süre boyunca eylemlerimizi askıya alıyoruz” dedi.

Bir haftalık sürenin sonunda ödemelerin yapılacağı ve mağduriyetin ortadan kaldırılacağına inanç belirten Büyükoğlu, “Aksi durumda eylemlerimiz artarak sürecektir” uyarısında bulundu.