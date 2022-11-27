“Evsel atıklar, tarımdan sağlığa kadar pek çok alanda fayda sağlayan ürünlere dönüşebiliyor!”

Yakın Doğu Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “1. Biyolojik Atıktan Biyomateryal Eldesi ve Biyomedikal Uygulamalar Çalıştayı”nda evsel atıkların dönüştürülmesi ile çevre kirliliğinin azaltılmasının yanı ciddi bir ekonomik kazanç sağlanabileceği vurgulandı.

Doğru bir şekilde ayrıştırılmayan evsel atıklar önemli oranda çevre kirliliğine neden olduğu gibi halk sağlığı üzerinde ciddi riskler oluşturuyor. Evsel ve biyolojik atıkların dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması ise neden oldukları çevre kirliliğini ortadan kaldırırken ciddi bir ekonomik katma değer oluşmasına da olanak sağlıyor. Zira, biyolojik ve evsel atıklar, tarımdan sağlığa kadar pek çok alanda fayda sağlayan ürünlere dönüştürülebiliyor!

Yakın Doğu Üniversitesi Mükemmeliyet Merkezi Doku Mühendisliği ve Biyomateryaller Araştırma Merkezi ile Çevre Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen “1. Biyolojik Atıktan Biyomateryal Eldesi ve Biyomedikal Uygulamalar Çalıştayı”nda evsel ve biyolojik atıkların dönüştürülmesiyle elde edilebilecek faydalar masaya yatırıldı.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan’ın katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Tatlısu Bölgesinde gerçekleştirilen “Tatlısu Pilot Bölge Sıfır Atık” projesinin sonuçları da değerlendirildi.

“Tatlısu Sıfır Atık” projesi ile başarılı sonuçlar ortaya konuluyor

Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Turizm ve Çevre Komitesi Başkanı Prof. Dr. Özge Özden, Tatlısu bölgesinde gerçekleştirilen “Tatlısu Pilot Bölge Sıfır Atık” projesinin bölgede atık yönetimi konusunda çok başarılı sonuçlar ortaya koyduğunu söyledi.

Evsel atıkların ülke ekonomisine katkı koyabilecek çok değerli kaynak olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Özge Özden, farklı atık tiplerini konusunda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı himayesinde Tatlısu Bölgesi'de gerçekleştirdikleri Tatlısu Pilot Bölge Sıfır Atık projesinin bölgede atık yönetimi konusunda çok başarılı olduğunun altını çizen Prof. Dr. Özden, mutfak atıklarından bahçe kompostu yapımı konusunda bir de bilimsel sunum gerçekleştirdi.

Hayri Orçan: “Katma değeri yüksek olan projeye Tatlısu halkı sahip çıkıyor!”

“1. Biyolojik Atıktan Biyomateryal Eldesi ve Biyomedikal Uygulamalar Çalıştayı”na katılan Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının desteği ile kurulan ve geliştirilen projeye bölge halkının sahip çıktığını ve projenin bölge için katma değeri yüksek bir gelir kalemi haline geldiğini vurguladı.

“Biyolojik ve evsel atıklar, tarımdan sağlığa kadar pek çok alanda fayda sağlayan ürünlere dönüşebiliyor”

1. Biyolojik Atıktan Biyomateryal Eldesi ve Biyomedikal Uygulamalar Çalıştayı”nda, Yakın Doğu Üniversitesi Çevre Araştırmaları Müdürü Prof. Dr. Salih Gücel, organik toprağın önemi ve organik atığın geri dönüşümünün nasıl sistemlerle oluşturabileceği ile ilgili bilgiler verdi. Yakın Doğu Üniversitesi, Veteriner Fakültesi öğretim elemanı Dr. Meryem Betmezoğlu ise Arı üretiminde varroa hastalığının organik atık olan portakal kabuğu, okaliptus yaprakları ile nasıl tedavi edilebileceği ile ilgili bilgiler aktardı.

Yakın Doğu Üniversitesi Doku Mühendisliği ve Biyomateryaller Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Terin Adalı ise, gerçekleştirdikleri çalışmalarla ortaya koydukları organik atık ile yapılan vücuda uyumlu iskeleler, ilaç salınım sistemleri ile ilgili bilgiler paylaşarak biyo uyumlu materyallerin organik atıktan elde edilmesinin önemine vurgu yaptı.