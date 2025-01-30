Hüseyin ÖZBARIŞCI

1987 yılında kurulan Ögeler firmasının İthalat ve Satış Temsilcisi Beste Öge Erduran, işlerini büyük bir titizlikle yaptıklarını belirterek, “Sürekli gelişerek, iyi firmalarla da birlikte çalışarak konforu sağlamak en büyük amacımız” dedi.

YENİDÜZEN’in ‘Sektör Gündemi’ yazı dizisine firmalarını ve hedeflerini tanıtan Öge Erduran, bünyelerinde 34 kişi çalıştığını ve Yeşilırmak’tan Dipkarpaz’a kadar her yere ulaştıklarını söyledi. Şu anda şirketin 3’üncü nesil tarafından yönetildiğini ifade eden Beste Öge Erduran, kuruldukları günden bu yana insanların güvenini kazandıklarını belirterek, güzel geri dönüşler aldıklarını dile getirdi, “Bu da bizi gururlandırıyor” dedi.

Ögeler, izolasyonun yanı sıra, ısı, ses, su yalıtımı, zemin ve kiremit uygulamalarıyla birlikte birçok firmayla işbirliği yaparak, faaliyetlerini sürdürüyor.

“İşimizi büyük bir titizlikle yapıyoruz”

Yaptığınız iş ve sektörünüz hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?

“İlk olarak izolasyon ile sektöre giriş yaptık… Daha çok evin konforunu sağlıyoruz. ‘Evinize Değer Katıyoruz’ konseptiyle, kaliteli ürün, kaliteli uygulamalar ve profesyonel ekiple evlere değer katıyoruz. Isı, su ve ses yalıtımı, şömine, zemin uygulaması, kiremit uygulamalarıyla insanların evlerine değer katmak için uğraşıyoruz. Sürekli gelişerek, iyi firmalarla da birlikte çalışarak konforu sağlamak en büyük amacımız. En basit bir rutubet bize kronik astım bile getirebilir. O yüzden işimizi büyük bir titizlikle yapıyoruz.”

“Şirketin 3. kuşağıyız…”

Bildiğimiz kadarıyla geçmişiniz uzun yıllara dayanıyor, uzun yıllar hizmet veren bir şirket olmayı neye borçlusunuz?

“Geçmişimiz, 1987’ye dayanıyor. Dedem, babam ve amcalarım birlikte baş koydu ve bu firmayı kurdu. Şu anda biz bu şirketin 3’üncü kuşakları olarak işimizi devam ettiriyoruz. Çok çalışıyoruz, çünkü her zaman bunu gördük. Şirketin ikinci kuşağı olan babam ve amcamlar uygulamaları hep kendileri yapardı ve bu şirket o şekilde ayakta kaldı. Ben şu anda işin farklı bir kısmındayım ama temelimiz eskiye dayanıyor.”

“Çok çalışarak bu krizi atlatmaya çalışıyoruz”

Böylesi ekonomik krizin yaşandığı bir dönemde ayakta kalabilmek mümkün müdür acaba?

“Biz hem kalabalık aileyiz, hem de şirket geçmişimiz çok eskiye dayanıyor. Biz de 3’üncü kuşak olarak büyüklerimizden ne gördüysek onu uygulamaya çalışıyoruz. Çok çalışmak, doğru şekilde çalışmak, hakkımızı korumak, düzgün kaliteli iş yapmak ve güven vermekle ilerliyoruz. Onlar nasıl bu şirketi bu günlere kadar taşıdıysa, biz de yaşanan bu krizleri aynı şekilde atlatmaya çalışıyoruz.”

“Güzel geri dönüşler alıyoruz, bu da bizi gururlandırıyor”

Müşterilerinizden nasıl geri dönüşler alıyorsunuz?

“Kaliteli ürünlerle profesyonel çözümler sunmaya amaç edindiğimiz için müşterilerimiz bize güzel geri dönüşler yapıyor. Her insanı memnun etmek tabii ki mümkün değil. Küçük sorunlar yaşadığımız da oldu ama genel anlamda insanları bizlerden çok memnun. Bu da bizi gururlandırıyor.”

“Gençlere tavsiyem; sıkılmadan, usanmadan çok çalışmaları…”

Genç girişimcilere neler söylemek istersiniz?

“İlk başta her şey kolay görünse de, hiç kolay değil. Aile şirketinin şartları esnek ama sorumluluk çok fazladır. Bir kere aidiyet çok fazla... İşe sımsıkı sarılmak gerekiyor. Gençlere tavsiyem; sıkılmadan, usanmadan çok çalışmaları…”

“Bizler de bu şirketi ileriye taşımak istiyoruz”

Son olarak sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?

“Yakın bir zamanda şirketimizin kurucusu dedemi kaybettik. Onun bize kattıkları çok değerli ve çok güzeldir. Bu ailenin ve bu şirketin bir parçası olmak benim için gurur vericidir. Elimizden geldiğince çok çalışıp daha da ileriye götürmek amacımızdır.”