Evkaf’tan sağlık personeline dinlenme odası

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Acil Servisi’nde bulunan ve oldukça yetersiz durumda olan hemşire odasını yeniliyor.



Hemşirelerin dinlenme ve soyunma alanı olan bu oda, Evkaf’ın katkıları ile genişletiliyor ve komple yenileniyor. Fedakâr sağlık personelinin her zaman yanında olduğunu vurgulayan Evkaf, yine somut bir adım atarak bu yenileme için 70 Bin TL kaynak ayırdı.

Çalışma kapsamında odadaki ara bölüm yıkılarak, daha büyük oda haline getirildi. Tüm elektrik sistemi ve duvarları baştan aşağı yeniden yapılan odada, mutfak dolapları ve hemşire kıyafet dolapları da yenilenecek. Dinlenme odasına banyo-tuvalet de yapılacak. Evkaf, en önemli amaçlarından biri olan sağlığa katkıyı sürdürmek ve pandemi döneminde sağlık ekiplerinin çalışmasını rahatlatmak için böyle bir projeye sponsor oldu.

Covid-19’un ilk sürecinde hastaneye 5 ambulans bağışı yapan Evkaf ayrıca ihtiyaçlı öğrencilere yönelik gıda yardımlarının da sürdüğünü açıkladı.