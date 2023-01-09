EVKAF'ın Kadın Sığınma Evi'ne destekleri sürüyor

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin (EVKAF), psikolojik ve fiziksel şiddet gören kadınlar için 2016 yılında kurulan Kadın Sığınma Evi’ne destekleri sürüyor.

Evkaf tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Zor süreç içerisinden geçen birçok kadına kalacak yer, maddi destek ve iş imkanı sağlayan Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kadın Sığınma Evi’nde yaşayan kadınların da yanında olarak ihtiyaç duydukları malzemeleri tamamladı” denildi.

Evkaf’ın Kadın Sığınma Evi’ne her ay düzenli olarak gıda katkısı yaptığı, 6 aydan sonra evden çıkarak hayata yeni atılan kadınların ayakta durmalarını sağlamak amacıyla belirli bir süre ev kiralarını karşıladığı belirtilen açıklamada, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin kendi ayakları üzerinde durabilen kadınlara da ayrıca destek olduğu ifade edildi.