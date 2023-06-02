Evkaf Dünya Çocuklar Günü’nde de sahadaydı

1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle çok sayıda okulda gerçekleştirilen çocuk şenliklerine Evkaf da katkı sağladı.

Lefkoşa Atatürk İlkokulu, Akçay Zümrütköy İlkokulu ve yine Güzelyurt bölgesinde bulunan Özgürlük İlkokulu‘nda gerçekleştirilen etkinliklerde çocukların mutlu edilmesi ve eğlenceli vakit geçirmesi hedeflendi.

Düzenlenen etkinliklerde çeşitli oyunlara yer verilirken çocuklara ikramlarda da bulunuldu.

Ayrıca geçtiğimiz hafta Atatürk Öğretmen Akademisi öğrencileri tarafından düzenlenen 16. Çocuk şenliğine de katkı koyan Evkaf, 1700’e yakın okul öncesi öğrencisinin yanında olarak bir hafta boyunca düzenlenen etkinliklerde çocukların mutlu olmasını sağlamıştı.