Evkaf depremzedelerin yanında
Türkiye’de gerçekleşen deprem nedeniyle yaşadığı bölgelerden ve evlerinden ayrılmak zorunda kalan binlerce aile ülkemizde misafir edilmeye devam ediyor.
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Türkiye’de gerçekleşen deprem nedeniyle yaşadığı bölgelerden ve evlerinden ayrılmak zorunda kalan binlerce aile ülkemizde misafir edilmeye devam ediyor.
Depremzedeler için Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi iş birliğinde gerçekleştirilen geniş kapsamlı yardım organizasyonunun ilk ayağı tamamlandı.
Kıyafet ve gıdadan oluşan hediye çekleri, titizlikle belirlenen listeler doğrultusunda yaklaşık 3500 depremzedeye Evkaf ekipleri ve Evkaf İyilik Gönüllüleri öncülüğünde teslim edildi.
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Etiketler : Kıbrıs Vakıflar İdaresi, depremzede