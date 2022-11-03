Evkaf arazileri: 4 ihale 1 teklif

Fehime ALASYA



Vakıflar İdaresi (Evkaf)’ın Tatlısu, Çatalköy ve Tatlısu’da çıktığı ihaleler “peşkeş” iddialarını gündeme taşıdı, hükümet yetkilileri “ihalelerden haberimiz yok” dedi, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter ise 4 ihaleden 3’üne geri dönüş dahi olmadığını belirtti.



UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin, Vakıflar idaresindeki arazileri, ‘adrese teslim” ihale ile dağıttığı ve gerçek değerinin altında kiraladığı iddiası Meclis gündemine de taşındı.



Vakıflar İdaresi Müdürü Benter, söz konusu ihalelerin kendileri tarafından açıldığını, amaçlarının “Vakıflar’ın kira gelirlerini artırmak” olduğunu söyledi, “Kimseye özel bir iltimas ya da peşkeş söz konusu olamaz, açık ve şeffaf olarak ihaleye çıkıyoruz, geçmişte Evkaf’tan bedavaya mal alma kültürü oluştuğundan maalesef belirlediğimiz bedeller pahalı bulunuyor” dedi.



Benter, “İhaleleri biz çıktık, kimisini ikinci hatta üçüncü kez ihaleye çıktık, kimisini talep üzerine çıktık, döviz insanları ürkütüyor, talep olmuyor” şeklinde konuştu.

Hükümet ortaklarından Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı “bu ihalelerden haberi olmadığını” belirtti.

İlk kez Bugün Kıbrıs’ta haber portalı tarafından gündeme taşınan iddia, milyonlarca Sterlin’lik arazilerin yıllığının 12 bin Sterlin’e kiralandığını duyurmuştu.



Vakıflar’ın ihalesini duyurduğu 4 arazi şöyle:

1- Girne - Çatalköy’de 7 dönüm 1 evlek büyüklüğündeki arazi 10 yıllığına…

2- Mağusa - Tatlısu’da 17 dönüm 300 ayak kare büyüklüğündeki arazi 10 yıllığına…

3- Lefkoşa Minareliköy’de 15 dönüm 3 evlek 2300 ayak kare büyüklüğündeki arazi yatırım amaçlı 10 yıllığına…

4- Lefkoşa Balıkesir’de 35 dönüm 1 evlek büyüklüğündeki arazi yatırım amaçlı 30 yıllığına…

“Aylık 10 bin sterlin kira…”

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, ihale süresi sonunda Mağusa – Tatlısu arazisi dışında herhangi bir teklif alınmadığını belirtti.



“Yıllık 12 bin sterlin kira bedeli çok az değil mi?” sorusuna ise Benter, “İnşaat süresinde yıllık makul bir ücret belirlenir. Bu ücret 2 yıllık, yatırım sürecidir ve daha sonra aylık olarak kira istenir. Mağusa – Tatlısu arazisi için 10 bin sterlin ayda kira öngörüsüyle bir teklif yapılmıştır.”



Benter, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Evkaf’tan neredeyse bedava mal almaya alıştılar. Geçmişte yapılmış öylesine kiralar var ki, dönümü 2 sterline anlaşma yapılmış, deniz kenarında oteller için öylesine arazi kiraları var ki, görseniz ağlarsınız. Şimdi 2 yıllık yatırım sürecinde yıllık 12 bin sterline ihaleye çıkıyoruz, sonrasında aylık 5 ya da 10 bin sterlin kiralar ön görüyoruz, talip olmuyor.”



Vakıflar İdaresi emlak bölümünün arazi değerine göre kira ücreti belirlediğini kaydeden Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, bahsi geçen arazilerin daha önce de ihaleye çıkıldığını, buna karşın talep görmediğini anlattı.

Tatlısu ve Minareliköy’deki arsaların ilk kez ihaleye çıkıldığını anlatan Benter, Balıkesir’deki arsanın 2015’te, Çatalköy’deki arsanın ise 2019 yılında ihaleye çıkıldığını ve hiçbir teklif alamadıklarını belirtti.

İhaleye çıkılma sürecine değinen Benter, kimi zaman arsa talebi aldıklarını ve ihaleye çıktıklarını, bunu da en az üç gazeteye ilan vererek herkese duyurarak yaptıklarını belirtti.

Benter, “Biri veya birileri talep eder haleye çıkılır, talep eden de, isteyen başka katılımcılar da teklif

atar, en iyi teklifi veren ihaleyi alır” dedi.

İlk ihalenin sürecinde kimsenin teklif atmaması nedeniyle sonuç vermediğini, bu nedenle ikinci kez ihaleye çıkıldığını belirten Benter, “Bu ihalelere ilk kez çıkılmıyor, gelir elde etmek için yerlerimizi kiralıyoruz, başka türlü ayakta kalamayız” yorumunu yaptı.

“Son zamanlarda kaç ihaleye çıktıysak hiçbiri için teklif gelmedi”

İhalelerde yer alan arazi kiralama ücretleri ve aylık taksitlerinin de gerçek değerinin altında olduğu iddialarını da yanıtlayan Benter şöyle devam etti:

“Tüm inşaatları arazi içerisinde kiracı yapıyor ve akabinde aylık taksitlerle ödemelere başlıyor. Normalde kiralarımız yüksek diye itirazlar geliyor, hatta bu nedenle açtığımız bazı ihalelerle talep olmuyor ve biz bu arazileri 2 veya 3’üncü kez ihaleye çıkıyoruz.

İnşaat yapılacağı için önce uygun olarak yıllığı 12 bin STG’ye kiralanıyor, ilk iki yıl, inşaatı bitip çalışamaya başladığı zaman ise aylık kiraya geçiliyor. Bu da yerine göre değişken taksitlerle 5 veya 10 bin STG ayda ödemekle yükümlü oluyor.

Son zamanlarda kaç ihaleye çıktıysak hiçbiri için teklif gelmedi, bunlar da o ihalelerden biri… Aylık 5 veya 10 bin STG ödemesi olduğu için döviz insanları ürkütüyor, talep olmuyor.”