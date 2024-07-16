“Evinden 2 canlı mermi çıktı”

Lefkoşa’da, evinden 2 adet canlı mermi çıkan R.Y. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede soruşturmaya ilişkin detayları aktaran polis, Pazartesi günü Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekipleri tarafından zanlının Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesindeki ikametgahında yapılan aramada 2 adet 7.65 mm canlı mermi bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının aynı gün suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, mermilerin balistik incelemeye gönderildiğini, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanarak tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulmasına, 7 bin TL nakdi teminat yatırmasına, KKTC vatandaşı bir kefilin 350 bin TL'lik kefalet senedi imzalamasına ve haftada bir gün en yakın polis karakolunda ispatı vücutta bulunması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.