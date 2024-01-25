Evinde ve iş yerinde 7 bin 245 TL’lik kaçak sigara bulundu

Lefkoşa’da, evi ve iş yerinde polis tarafından yapılan aramada piyasa değeri 7 bin 245 TL olan çok sayıda kaçak sigara ile yakalanan zanlı tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, Çarşamba günü Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri önleme şubesinde görevli bir polis ekibince yapılan operasyonda zanlının evi ve iş yerinde yapılan aramada 11 paket Parlement Night Blue 20'li sigara, 1 adet elektronik likidli sticks sigara, 3 adet 10,000 çekim ve 14 adet 800 çekim elektronik sigarayı gümrüksüz olarak tasarruf ettiğinin tespit edilip, konu malların emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, ele geçirilen malların toplam değerinin 7 bin 245 TL değerinde olduğunu ifade etti.

Zanlı hakkında “Gümrüksüz mal ithal ve tasarrufu” suçlamasıyla başlatılan soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.-

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 150 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.