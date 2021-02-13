Evi kundakladığı, araca hasar verdiği iddia edildi

Zeytinlik’te husumetli olduğu E.K isimli şahsın evinin kapısını kundaklayan ayrıca aracının da üzerine sprey boya ile zarar veren 70 yaşındaki zanlı E. E. tutuklanmasının ardından dün teminata maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Yenaroğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Yenaroğlu 9 Şubat 2021 tarihinde, saat 02.00 sıralarında, Zeytinlik’te, zanlı E. E.’nin tasarrufunda bulunan gaz yağını E.K’ye ait ikametgâhın ana giriş kapısı üzerine dökerek mangal yakacağı ile tutuşturup ateşe vermek suretiyle yakarak kasti hasara uğrattığının tespit edildiğini söyledi. Polis bahse konu şahıssın tutuklanmış olduğunu ve yapılan iler soruşturmada 1 Şubat 2021 tarihinde de yine aynı adres üzerinde park halinde bulunan E.K’ye ait aracın kaportasını, tasarrufunda bulunan sprey boya ile boyamak suretiyle konu aracı kasti hasara uğrattığında tespit edildiğini mahkeme aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını, zanlının davasında hazır olması maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 200 Biner TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.