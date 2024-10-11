“‘Evet’ oydur da ‘Ret’ gonnaradır?”

Eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, UBP’nin erime, bozulma ve çürüme noktasında olduğunu söyledi. Cumhuriyet Meclisi’nde yaşanan Meclis Başkanlığı seçimi skandalının ardından Kanal Sim’de yayınlanan ve Serkan Soyalan’ın hazırlayıp sunduğu “Gün Arası” programına konuk olan Eski Başbakanlardan, Cumhuriyetçi Türk Partisi Eski Genel Başkanı Ferdi Sabit Soyer, yaşananları büyük bir siyasi skandal olarak yorumladı. “Çoğunluk utanıyorsa, toplumun geleceğe dair umudu canlıdır” Meclis’te yaşananların ardından, sokaktaki insanların dahi utanç duyduğunu ama ülkeyi yönettiğini zannedenlerin utanma duygularının olmadığını söyleyen Soyer, “Utanma duygusu insan olmanın en temel yanlarından bir tanesidir. Dolayısıyla bu yaşananlardan ötürü utanan insanlar hâlâ var ise ve büyük bir çoğunluk bu yaşananlardan utanıyorsa, toplumun geleceğe ve demokratik yaşama dair umudu canlıdır demektir” dedi. “UBP’de, erime, bozulma ve çürüme gerçekleşti” Geçmiş hükümetlerden ve Meclis Başkanlığı seçimlerinden de örnekler veren Soyer, “1998 Seçimleri sonuçlarına göre UBP-TKP Koalisyonu kurulacaktı. UBP’nin Meclis’te 25 kişilik bir çoğunluğu vardı, TKP ile birlikte 30 sayıya ulaşan bir noktaya ulaşacaklardı. Hükümet pazarlıklarından sonra, Meclis Başkanlığı seçimine gidildi ve UBP, Sayın Dr. Tansel Doratlı’yı aday gösterdi. İlk turda Tansel Doratlı 25 oy aldı ve seçilmemiş oldu. Ara istediler. Tansel Bey derhal adaylıktan çekildi ve UBP Meclis Başkanlığı için Ertuğrul Hasipoğlu’nu aday gösterdi. Hasipoğlu aday gösterilince Tansel Bey de Meclis’i terk etmedi, geldi oyunu kullandı ve Sayın Hasipoğlu seçildi. Onurlu bir duruş gösterdi. Bunu niye anlattım? O dönemki UBP’deki düşünce yapısı ve zihniyetin güzel yanlarından biri olduğu için. Kendileriyle çok da tartışıyorduk. Bir de şimdikine bakın. Erime, bozulma ve çürümenin gerçekleştiği bir noktadalar” dedi. “Buna kılıf dahi bulamadılar” UBP tarafından Meclis’te yaşanan skandal ile ilgili resmi bir açıklama gelmemesini de eleştiren Soyer, “Bir atasözümüz var ya, ‘Minareyi çalan, kılıfını uydururmuş’ diye. Bunların çaldığı utanma hadisesine, kılıf hazırlanamaz artık. Onun için açıklama yapamıyorlar. Buna kılıf dahi bulunmaz” dedi.

“‘Ret’ çoğunluktaysa, reddedildin”

Hükümetin küçük ortağı YDP’nin Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın açıklamalarını da yorumlayan Eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, “Arıklı’nın söylediği bir söz vardı. Aday, 1 oy dahi alsa, başkan seçilirmiş. Şunu sorarım ben de ‘Evet’ oyları oydur da ‘ret’ oyları gonnaradır? Bu nasıl lakırdırdır? Bir oylamada evet kadar, ret oyunun da değeri vardır. Ve ret çoğunluktaysa, ‘reddedildin’ demektir. 1 oy alırsa, seçilirmiş. Peki 49 ‘hayır’ alırsa yine mi seçilir? ‘Evet’ oydur da ‘ret’ gollifadır? Ret de oydur. İradedir. Bunu bir siyasetçi, bir bakan, bir parti başkanı söylüyor. Böyle bir yorum olamaz. Bu insanlar iri iri, bol bol milliyetçi söylemler söylerler. Gerek Rum tarafına gerek Dünya’ya kılıç sallarlar. Senin kılıcın neyi kesiyor? Senin kılıcın bu halkın, halk olmasını sağlayan demokratik değerlerini, onların vicdanlarını, onların ahlaklarını kesiyor senin kılıcın” diyerek tepki gösterdi.