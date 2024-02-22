Evde yapılan aramada tabanca, şarjör ve mermi bulundu

Mutluyaka'da polis tarafından bir evde yapılan aramada 1 tabanca, tabancaya ait şarjör ve 3 canlı mermi bulundu; 1 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, tabanca, şarjör ve mermilerin, dün saat 17.00 civarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından A.K.(E-47)’nin evinde yapılan aramada bulunarak, emare altına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, A.K’nin tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.