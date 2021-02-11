Evde kumara yasal işlem

olis tarafından ülke genelindeyapılan denetimlerde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 29 kişi ile toplanarak para karşılığı kumar oynayan 5 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, denetimler sonucunda dün 29 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, Değirmenlik’te de bir evde 5 kişinin toplanarak para karşılığı kumar oynadıkları tespit edildi.