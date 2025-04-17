Eva Kunzel, Ilona Lesko ve Melinda Ladanyi’nin davaları ertelendi

Kıbrıs’ın kuzeyine eski Kıbrıslı Rum taşınmazlarını yasadışı şekilde suistimal ettikleri gerekçesiyle Kıbrıs’ın güneyinde tutuklu bulunan Alman Ewa Isabella Kunzel’in davası ile Macar iki kadının yine aynı suçlamayla devam eden diğer davaları çeşitli gerekçelerle ertelendi.

Politis gazetesi, kuzeydeki eski Kıbrıslı Rum taşınmazlarını yasadışı şekilde suistimal ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan Alman Ewa Isabella Kunzel’in dünkü duruşmasının, iddia makamının tanığı olarak dün ifade vermesi beklenen polis memurunun hastalanması sebebiyle ertelendiğini yazdı.

Gazete, Kunzel’in avukatının bu talebe itiraz etmediğini ve Kunzel’e Larnaka Havaalanında imzalatılan bazı belgelerin el yazısı uzmanı tarafından incelenmesi talebini gündeme getirdiğini, yargıcın da bu talebi kabul ettiğini belirtirken uzmanın dün Kunzel’den yazı örneği aldığını da aktardı.

Habere göre mahkeme; 2, 5 ve 14 Mayıs tarihlerini yeni duruşma tarihleri olarak belirledi.

Öte yandan, yine benzer suçlamalarla adanın güneyinde tutuklu bulunan iki Macar kadının, Ilona Lesko ve Melinda Ladanyi’nin dünkü duruşmalarının da yargıçlardan birinin hastalığı sebebiyle ertelendiği aktarıldı.

Gazete, davaya bakan üç yargıçtan birinin rahatsızlanması sonucu davanın 29 Nisan tarihine ertelendiğini belirtti.