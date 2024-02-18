Ev sahiplerini darp edip bağlayarak hırsızlık yapan iki kişi tutuklandı

Karşıyaka’da yapımı devam eden bir eve girerek, evde kalan 3 kişiyi ciddi şekilde darp edip bağladıktan sonra hırsızlık yapan iki kişi tespit edilerek tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Y.R.(E-30) ve E.K.(E-30), Karşıyaka’da yapımı devam eden bir evin yatak ve oturma odalarının kapılarını izinsiz olarak açıp içeriye girdi ve evde kalan C.G.(E-56), G.H.(E-41) ve M.A.R.’ı (E-29) ciddi şekilde darp edip, bağladı.

Y.R. ve E.K., daha sonra ev sakinlerine ait 3 cep telefonu, 9 bin 900 TL, 20 Stg, ve 400 ABD doları nakit para, kıyafetler ile seyahat belgelerini çaldı. Bir cep telefonunu ise kasten yere atıp kırdılar.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine Y.R. ve E.K. tespit edilerek tutuklandı.