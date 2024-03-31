Ev Dekorasyonunda Parke Modelleri: Evinizi Yenilemenin Şık Yolu

YENIDUZEN ADVERTORIAL

Birçok insan için evini yenilemek oldukça heyecan verici ve bir o kadar da yorucu bir deneyimdir. Fakat yeni mobilyalar ve yeni parkeler gibi evin tüm havasını değiştiren o değişiklikler gerçekleştiğinde tüm bu yorgunluğa bedel olduğunu da hissedersiniz. Evinize yeni bir soluk kazandıracak evinizi yenileme girişiminizde en çok değişime gerek görülen genellikle parkelerdir.

Farklı parke modelleri ile evinizi daha modern, daha şık ya da daha yeni bir görüntüye kazandırabilirsiniz. Evinizin tüm havasını değiştirecek parke modelleri ile sizlerin günlük enerjisini dahi olumlu yönde etkileyecektir. Örneğin, laminant parke modelleri gibi parkeler ne gibi durumlarda tercih edilmeli? En doğru parke seçimi nasıl yapılır, nelere dikkat edilir? Şimdi biraz bunlardan söz edebiliriz.

Parke Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ev dekorasyonunda son derece önemli bir role sahip olan parkeler, evinize doğal ve güzel bir hava katan döşeme malzemeleridir. Gri parke modelleri gibi farklı renk, desen ve hatta farklı dokulara sahip olan parke seçenekleri her zevke hitap edebilir. Peki parke seçerken nelere dikkat edilmelidir?:

Kullanım Alanı:

Parke seçimi yapılırken, parkenin kullanılacağı alan en önemli role sahiptir. Sık kullanılan alanlarda daha dayanıklı parke modelleri tercih edilmesi gerekir. Mutfak ve salon gibi sık kullanılan alanlarda tercih edilen dayanıklı parkeler aşınmalara karşı dirençli olacaktır.

Zemin Tipi:

Parke döşeme yapılacak zeminin türü de parke seçiminde rol alan etkenlerden biridir. Örneğin nemli ortamlar için suya dirençli laminant ya da masif ahşap parke modelleri seçilmelidir.

Renk ve Desen:

Renk ve desen de evinize şıklık katacak bir parke modeli seçmek için önemlidir. Evinizin dekorasyonuna ya da zevkinize uygun bir parke rengi tercih edebilirsiniz. Beyaz parke modelleri gibi açık renkli parkeler mekanlara ferahlık katarken koyu renkli parkeler sıcak bir atmosfer yaratacaktır.

E0 Sertifikası: Doğal ahşaptan üretilen, sıfır emisyon değerine sahip AGT Parke Koleksiyonları ile nefes aldıran mekanlar yaratabilirsiniz. AGT parkeleri E0 sertifikası sayesinde iç mekan hava kalitesini artırır.

Suya Direnç: Tüm AGT parke koleksiyonları 24 saat suya dirençlidir. Mood parke koleksiyonları ise 72 saat suya dirençli olmasıyla dikkat çeker. Laminant parkelerin suya dirençli olması, zemin kaplaması olarak tercih edilen bu malzemenin dayanıklılığını arttırır ve uzun ömürlü kullanım sağlar. Su direnci, laminant parkelerin nem, sıvı dökülmeleri ve rutubet gibi dış etkenlere karşı korunmasını sağlar. Bu özellik sayesinde, parkelerin şişme, çatlamaya veya renk değiştirmeye karşı direnci artar.. Bu da temizlik ve bakım kolaylığı sağlayarak, zeminin estetik ve kalitesini uzun süre korumasına yardımcı olur. Ayrıca, suya dirençli laminant parkeler, ev sahiplerine güvenilir ve dayanıklı bir zemin seçeneği sunarak yaşam alanlarını daha uzun süre kullanabilir hale getirir.

Modern ve Minimalist Parke Modelleri

Modern ve minimalist dekorasyon tarzı ile sadeliği ön plana çıkarabilir ve evinize ferah bir atmosfer katabilirsiniz. Bu tarzı en iyi şekilde yansıtmak için beyaz parke modelleri ideal seçimlerden biri olacaktır. Beyaz parkeler mekanları geniş, aydınlık ve ferah gösterecektir. Farklı desen ve dokulara sahip parke modelleri ile minimalist bir dekorasyonu mekanlarında oluşturabilirsiniz.

Parke Modelleri

Parke modelleri, ev dekorasyonun da çok önemli bir role sahiptir. Mekanlara doğal bir güzellik katan parke modelleri farklı renk ve desenlere sahiptir. Her zevke ve bütçeye uygun farklı parke modellerini bulabilirsiniz. Farklı renk, desen ve dokulara sahip parke modelleri şu şekilde sıralanabilir:

Masif Parke: Masif parke modelleri tek parça ahşap malzemeden üretilen dayanıklı parkelerdir. Doğal bir görünüme sahiptir ve uzun ömürlüdür.

Lamine Parke: Lamine parkeler, HDF levha üzerine ahşap kaplama ile uygulanır. Masif parkeye göre daha uygun fiyatlıdır ve döşeme işlemleri daha kolay yapılır.

Laminant Parke: Laminant parkeler ahşap malzemelerden üretilmez ve dayanıklı bir parke türüdür. Suya ve çizilmelere karşı dirençli olan laminant parke türü sık tercih edilen parke modelleri arasında yer alır. Laminant parkeler ahşap malzemelerden üretilmez ve dayanıklı bir parke türüdür. Suya ve çizilmelere karşı dirençli olan laminant parke türü sık tercih edilenarasında yer alır.

Ahşap Türleri ve Özellikleri

Doğanın en güzel ve kullanışlı malzemelerinden biri olan ahşap, mobilya yapımından dekorasyon ürünlerine karşı birçok alanda kullanılır. Farklı türlere ve özelliklere sahip ahşap türleri, sert ile yumuşak ağaçlar olmak üzere ikiye ayrılır. Sert ağaçlar dayanıklı yapılara sahipken, yumuşak ağaçlar işlenmesi kolay hafif ahşap türlerini oluşturur. Yeni parke modelleri için ahşap türleri ile oluşturulmuş seçenekleri inceleyebilirsiniz.

Parke Renkleri ve Odanın Atmosferine Etkisi

Parke döşeme, ev dekorasyonu için önemli bir role sahiptir. Parke seçiminde renk tercihi de odanın atmosferi için en kritik özelliklerden biridir. Parke seçimindeki renkler, mekanın tüm atmosferini ve algısını etkiler.

Dayanıklı ve Kolay Bakımı Olan Parke Modelleri

Parke seçimi yaparken dayanıklı ve bakımı kolay olan modelleri tercih etmek faydalı olacaktır. Yoğun kullanım alanlarında kullanılacak dayanıklı ve bakımı kolay parke modelleri uzun ömürlü bir kullanım olanağı sunacaktır. AGT Homedesign ile sizler de birçok parke modeli arasından zevkinize ve bütçenize en uygun ürünü bulabilir, evinize şık bir dokunuş yapabilirsiniz.